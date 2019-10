Raggi contestata in aula: manifestanti le intimano dimissioni

Roma – Contestazione in Assemblea capitolina nei confronti della sindaca Virginia Raggi in chiusura della seduta dedicata alle aziende Ama e Roma Metropolitane. Sia i lavoratori di quest’ultima, presenti in Aula dall’inizio dei lavori, che i consiglieri di tutti i partiti delle opposizioni, dal Pd a Fdi passando per la ex M5S Cristina Grancio, hanno abbandonato l’Assemblea al grido di “dimissioni, dimissioni” durante la replica della sindaca su Ama.

“Stavolta almeno l’abbiamo lasciata davvero sola”, hanno ironizzato i manifestanti in riferimento alle dichiarazioni di Raggi che alcuni giorni fa aveva lamentato di essere stata “lasciata sola sulla questione rifiuti”.