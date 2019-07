Roma – “La Tav? Io sono per le grandi opere utili. Noi continuiamo a lavorare sulla Metro C, faremo anche la Metro D: se a Roma vogliono dare i miliardi che servono per la Tav, ci facciamo altre linee di metropolitana. Siamo contentissimi. Servono le opere utili, non quelle inutili”. Lo dice il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ad Agora’ su Raitre.