Raggi: Coronavirus, carenze terapie intensiva per smantellamento sanità

Roma – Virginia Raggi, Sindaca di Roma,è intervenuta in diretta su SkyTg24. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Tra quello che ci sta facendo vedere questa emergenza, la cosa più grave e’ la carenza di posti in terapia intensiva. Alcune Regioni hanno aumentato i posti in modo provvisorio anche con le tende e stiamo cercando di aiutarci una Regione con l’altra in modo positivo e solidale, ma tutto questo dimostra con una violenza senza precedenti quanto lo smantellamento della sanità pubblica scientificamente portato avanti in questi anni stia pesando in questo momento di emergenza”.

“I tagli dei posti letto pubblici a fronte di quelli privati, addirittura la chiusura totale di ospedali nei piccoli comuni del Lazio hanno impattato molto sugli ospedali di Roma che sono diventati polo ricettivo di migliaia di persone in più, con file nei pronto soccorso. Oggi ci rendiamo conto di quanto quella politica sia stata fallimentare. Mi auguro che ci sia un’inversione di tendenza immediata”, ha concluso Raggi.