Raggi: Coronavirus, controlli nei mercati e nei parchi chiusi

“Ieri 13 mila verifiche, restate in casa”

Roma – La Sindaca di Roma, Virginia Raggi, è tornata ad affrontare l’argomento ‘Coronavirus’. Di seguito il post pubblicato dalla prima cittadina della Capitale, pubblicato sul noto social network Twitter.

“Mi raccomando: restate a casa, uscite solo se necessario. In tutta Roma sono in corso controlli agenti della Polizia locale. In particolare nei parchi, da oggi chiusi, e nei mercati. Ieri effettuati oltre 13mila controlli. Rispettate le disposizioni del Governo e di Roma Capitale”.