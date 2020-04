Raggi: criminalità si prepara a strozzare famiglie

Roma – “In questi giorni e’ stato pubblicato un interessante saggio del centro studi internazionale Global Initiative against Transnational Organized Crime su come la mafia stia sfruttando l’emergenza Coronavirus. Un dibattito tra i massimi esperti del tema, in cui troviamo il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra, Federico Cafiero De Raho direttore della Direzione Nazionale Antimafia ed il capo della Polizia Franco Gabrielli. Tutti sono d’accordo su un dato che anche noi sosteniamo da tempo: le organizzazioni criminali sono gia’ attive per offrire un aiuto subdolo a chi si trova in difficolta’ economica”. Lo dice la sindaca di Roma Virginia Raggi, in un post su facebook.

“Proponendo prestiti facili e veloci – aggiunge Raggi – la criminalita’ si prepara a strozzare le famiglie con interessi usurai e minacce di violenza fisica. I piu’ colpiti, lo sostiene il magistrato Nicola Gratteri, sono proprio i lavoratori in nero. L’ho sostenuto sin dai primi giorni di questa crisi, e per questo sono stata fortemente criticata da chi finge di non vedere un problema macroscopico. Come sostiene Gratteri, infatti, “esiste una grossa fetta di popolazione che vive di lavoro nero. Queste persone guadagnavano 30 euro al giorno lavorando in pizzerie o mercati; soldi che pero’, oggi, non sono piu’ a loro disposizione”.

Per questo, continua il giudice, “la mafia agisce come la Croce Rossa, offrendosi come benefattore”. Un gesto di cui molti si ricorderanno “nelle urne elettorali”, conclude. La sindaca di Roma osserva che “davanti a questo scenario e’ il dovere della politica e’ sicuramente quello di denunciare ogni tipo di infiltrazione, e per questo ci siamo subito detti disponibili a collaborare con il nuovo organismo interforze diretto dal prefetto Gabrielli, ma non solo.”

“Le istituzioni devono essere vicine alle famiglie e ai piccoli imprenditori dei territori: il nostro appello a sostenere l’impresa locale, con la conseguente istituzione del fondo dedicato #RomaRiapre, va in questa direzione (https://www.comune.roma.it/romaiutaroma/it/dona.page). Proprio per evitare che interi settori vengano avvicinati da soggetti poco trasparenti vogliamo, come sindaci, utilizzare in modo immediato le risorse che ci vengono date dal Governo per investire sulle opere necessarie alle nostre citta’. Senza burocrazia, senza lungaggini inutili, per far ripartire i lavori e, quindi, portare soldi nelle tasche dei tantissimi lavoratori che fanno parte delle diverse filiere produttive”.