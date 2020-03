Roma – “A Roma dall’8 marzo effettuati oltre 250mila controlli dalla Polizia locale in tutta la citta’. Piu’ di 460 gli illeciti contestati. Verifiche su spostamenti di auto e scooter e su rispetto regole per negozi, locali, parchi e ville storiche. Non abbassiamo la guardia. Restate a casa”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, su Twitter.