Raggi da anziana a Casal Bruciato: nessuno sfratto

Roma – La sindaca di Roma, Virginia Raggi, si e’ recata nel quartiere di Casal Bruciato per far visita alla signora Maria Pia, la donna che risiede in una casa popolare da cui rischiava, secondo alcune notizie, di essere sfrattata.

La sindaca, a quanto fanno sapere dal Campidoglio, si e’ sincerata delle condizioni di salute della donna e successivamente, dopo aver assunto informazioni dall’Ater, le ha annunciato che il procedimento di sfratto era stato gia’ bloccato.