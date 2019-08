Raggi: da oggi connessione wi-fi gratuita per tutti cittadini europei nella Capitale

Roma – “I cittadini europei che vengono a Roma, per studio, per lavoro o semplicemente da turisti per visitare la nostra citta’, ora potranno utilizzare il wi-fi pubblico di Roma Capitale autenticandosi con eIDAS per avere accesso alla connessione gratuita a internet. Roma, infatti, e’ la prima pubblica amministrazione ad aver attivato ufficialmente il cosiddetto ‘login with eIDAS’: eIDAS significa ‘electronic IDentification Authentication and Signature’ ed e’ il Regolamento europeo al quale tutte le pubbliche amministrazioni, secondo gli indirizzi e con il supporto e dell’Agenzia per l’Italia Digitale, dovranno aderire”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Cosi’ come avviene per il DigitRoma WiFi, in futuro anche gli altri servizi online disponibili sul portale istituzionale e accessibili attraverso Spid (Sistema Pubblico di Identita’ Digitale) saranno fruibili anche ai cittadini dell’Unione Europea, che vi potranno cosi’ accedere tramite le identita’ digitali pubbliche dei propri Paesi di provenienza. Al momento i Paesi europei che hanno aderito al nodo eIDAS sono 11: Lussemburgo, Norvegia, Lettonia, Slovenia, Olanda, Malta, Spagna, Estonia, Svezia, Grecia e Belgio. A loro volta, attraverso i propri rispettivi nodi eiDAS, essi permettono l’accesso ai loro servizi ai cittadini italiani provvisti di SPID. Roma si conferma cosi’ in prima fila tra le pubbliche amministrazioni impegnate sul fronte dell’innovazione e della trasformazione digitale”.