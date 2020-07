Raggi: da oggi per under 16 tessera autobus agevolata

Roma – “Partono le iscrizioni per l’abbonamento annuale Atac a tariffa agevolata per gli studenti under 16 residenti a Roma. Da oggi la promozione e’ visibile anche nell’app Moovit, che da’ il suo contributo alla nostra campagna per promuovere l’uso dei mezzi di trasporto pubblico tra i piu’ giovani. Incentiviamo gli studenti e le studentesse a usare bus, tram e metro e diamo un aiuto concreto a molte famiglie che potranno risparmiare il 70% sul singolo abbonamento Metrebus”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Per richiedere le agevolazioni basta andare sul sito di Atac alla pagina atac.roma.it/under16. Abbiamo previsto sconti per tutte le fasce di reddito e i giovani studenti che ne hanno diritto riceveranno un voucher spendibile nelle biglietterie Atac a partire da agosto. Affrettatevi”, conclude Raggi.