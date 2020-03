Raggi: da Piazza Venezia via al ‘Piano Sanpietrini’

“Inizia la riqualificazione pavimento”

Roma – La Sindaca di Roma, Virginia Raggi, attraverso Facebook ha aggiornato la cittadinanza circa l’andamento di riqualificazione delle rete stradale.

“Voglio dare una buona notizia a tutti i cittadini. Anche in un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo vanno avanti i cantieri importanti per il futuro di Roma. Diventa realtà il nostro ‘Piano Sanpietrini’, il primo progetto sistematico di manutenzione, valorizzazione e risistemazione della pietra simbolo della nostra città. Il primo intervento previsto e’ a piazza Venezia, dove l’impresa che si occuperà della manutenzione dei sanpietrini ha già iniziato le prime sistemazioni e la delimitazione dell’area di cantiere in prossimità delle limitrofe piazza d’Aracoeli e piazza di San Marco. È proprio in quest’area che i lavori si concentreranno nella fase iniziale”.

“Verrà completamente riqualificata- continua la Raggi- la pavimentazione in sanpietrino, che sara’ mantenuto su tutta la piazza. Questo avrà dei benefici in termini di sicurezza sulla viabilità, soprattutto per i motociclisti. Alle operazioni di manutenzione stradale seguiranno anche interventi di bonifica della rete idraulica con la pulizia di caditoie e tombini e il restyling della segnaletica orizzontale. Complessivamente- continua la prima cittadina- gli interventi su piazza Venezia dureranno circa 210 giorni, durante i quali saranno delimitate di volta in volta le nuove aree di cantiere in modo da non arrecare disagio al traffico cittadino e consentire all’impresa di proseguire i lavori in sicurezza”.

Il Piano Sanpietrini “e’ stato il frutto di un lungo lavoro mai fatto prima e portato avanti dagli uffici di Roma Capitale in collaborazione con altre Istituzioni: dalla Sovrintendenza Capitolina, alla Soprintendenza Speciale Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Roma, dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici all’Agenzia per la Mobilita’, al dipartimento Simu e, infine, al dipartimento mobilita’. Ora questo piano- conclude Raggi- diventa realtà. Tra i prossimi interventi ci sara’ quello di via IV Novembre”.