Raggi: dal 2016 a oggi tempi attesa autobus scesi del 20%

Roma – “Passo dopo passo stiamo dando ai cittadini un trasporto pubblico migliore. Dal 2016 a oggi il tempo medio di attesa alle fermate dei mezzi pubblici nella nostra citta’ e’ sceso da 20 a 16 minuti: il 20% in meno. Lo dice l’ultimo report annuale della piattaforma sulla mobilita’ di Moovit. Questo e’ un primo risultato dell’inversione di rotta che abbiamo dato ad Atac, la societa’ che gestisce i trasporti a Roma”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, su Facebook.

“Un miglioramento reso possibile dagli ultimi acquisti e rinnovi della flotta: oltre 400 mezzi entrati in servizio dal nostro insediamento- ha ricordato Raggi- Solo quest’anno ne arriveranno altri 328. Investimenti che ci permetteranno di aumentare ancora le frequenze dei bus, soprattutto nelle nostre periferie. Nuovi autobus riconoscibili grazie alla scritta +BusXRoma che i cittadini possono veder circolare sulle nostre strade. Segno evidente del cambiamento che stiamo mettendo in atto. Sempre in base ai dati Moovit, i pendolari a Roma percorrono meno strada a piedi per raggiungere le fermate dei bus rispetto a citta’ come New York o Parigi. A dimostrazione che la nostra e’ una rete gia’ ramificata sul territorio. Certo per i tempi di attesa dobbiamo migliorare ancora, ma la strada intrapresa e’ quella giusta”.