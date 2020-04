Raggi: dal MIT fondi per acquisto bus ‘green’

Roma – La Sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha comunicato attraverso Facebook una buona notizia che permetterà alla città di rinnovare il parco dei mezzi pubblici.

“In questi giorni difficili e in piena emergenza le buone notizie sono ancora più importanti. Abbiamo avuto la conferma dal ministero delle Infrastrutture che Roma Capitale avrà a disposizione nuovi fondi per l’acquisto di autobus a ‘zero emissioni’.

“Con oltre 60 milioni di euro, da qui al 2023 potremo continuare a rinnovare il parco mezzi, contribuendo anche al miglioramento della qualità dell’aria nella nostra città”.

“È un’iniezione di fiducia per Roma e per i romani, per il settore del trasporto pubblico e anche per le aziende che producono autobus. Non dimentichiamo infatti quanto sia importante, soprattutto in questo momento, sostenere tutte le attività economiche che stanno subendo duri contraccolpi a causa dell’epidemia, dalle piccole e medie imprese alle aziende più grandi- prosegue Raggi- Negli ultimi tre anni abbiamo avviato un percorso importante per rinnovare la flotta dei bus di Atac e renderla più efficiente: 227 nuovi mezzi sono già su strada e altri 328 arriveranno quest’anno. Ora e’ il momento di portare avanti con tenacia e costanza il lavoro fatto per ripartire, una volta che l’emergenza sara’ finita, più forti di prima”.