Raggi: demolizione Tangenziale Est è momento storico, addio a ecomostro

Roma – “Credo sia fondamentale sottolineare il momento storico che stiamo vivendo: a breve questo tratto di tangenziale non ci sara’ piu’. A breve la ditta iniziera’ a lavorare facendo sparire questo ecomostro”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, in occasione della cerimonia di avvio del cantiere per la demolizione della Tangenziale est. “I cittadini di questo quartiere hanno atteso questo abbattimento per 20 anni- ha commentato Raggi- e hanno pressato l’amministrazione per centrare questo risultato. Mai fino a oggi queste richieste sono state prese in considerazione. Noi l’abbiamo fatto con un lavoro di squadra con il II Municipio, stanziando oltre 7 milioni di euro. È una bellissima notizia che aspettavamo tutti anche per riqualificare tutta la parte sottostante dove oggi c’e’ degrado. I lavori dureranno 450 giorni e si svolgeranno in 12 fasi”.