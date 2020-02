Raggi: dietro rogo ditta riciclo carta Falcognana c’è guerra rifiuti

Roma – “A Roma c’e’ una guerra dei rifiuti che va avanti, il cui obiettivo e’ mettere in difficolta’ un intero sistema. A farne spesso le spese sono anche aziende e strutture che lavorano nel settore del riciclo della carta. Un incendio di grandi dimensioni, proprio in queste ore, ha coinvolto una ditta che opera in via di Falcognana, nel IX Municipio”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, su Facebook. “Un caso gravissimo, che si aggiunge ad altri inquietanti avvenimenti come l’esplosione di un capannone per il recupero della carta a Pomezia, solo 10 giorni fa- spiega Raggi- Questi episodi mettono a rischio un sistema: quello del riciclo della carta e del cartone. C’e’ il sospetto che qualcuno voglia riportare Roma indietro ad altre epoche storiche, in cui pochi lucravano sui rifiuti senza rispettare le regole, infischiandosene della salute dei cittadini e dei territori. Siamo certi che magistratura e forze dell’ordine faranno chiarezza. Roma e’ al fianco di chi vuole cambiare rotta”.