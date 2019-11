Raggi: digitale è fondamentale per cittadini e Comune

Roma – “La tecnologia digitale e’ una nuova amica che stiamo usando in maniera sempre crescente proprio per informare capillarmente e direttamente i cittadini. In questo modo aggiorniamo il nostro sito web e i canali social di Roma Capitale. Ciascuno di noi, assessori e consiglieri, abbiamo profili con cui moltiplicare le informazioni. Questa modalita’ di comunicazione ci consente di ricevere feedback, commenti e segnalazioni e di migliorare l’attivita’ che mettiamo in campo”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Virginia Raggi, intervenendo con un breve messaggio inviato in occasione di Pa Social, l’assemblea annuale dell’associazione dedicata alla comunicazione e informazione digitale presso il ‘Binario F’ della stazione Termini di Roma.