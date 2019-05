Raggi: diritti, dignità e futuro parole chiave per nuovo progresso sociale

LAVORO. RAGGI: DIRITTI, DIGNITÀ E FUTURO PAROLE CHIAVE PER ISTITUZIONI/FOTO

Roma – “Questo e’ un centenario importante, la Organizzazione Internazionale del Lavoro nacque 100 anni fa come strumento di pace, di emancipazione e dei diritti per garantire crescita e sviluppo”. Lo dice la sindaca di Roma Virginia Raggi, aprendo le celebrazioni per i cento anni della Oil, in corso in Campidoglio.

“Sono felice- aggiunge- che il tema di oggi sia ‘Il futuro del lavoro’ perche’ diritti dignita’ e futuro sono ancora le parole chiavi dello sforzo che le istituzioni sono chiamate a svolgere per un nuovo progresso sociale”.