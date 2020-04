Raggi: domande buoni spesa anche in edicole e parrocchie

Roma – Virginia Raggi, attraverso Facebook, ha fatto il punto relativamente alla distribuzione dei buoni spesa a supporto delle persone in difficoltà economiche.

“Anche nelle edicole può essere ritirato o consegnato il modulo per la richiesta dei Buoni Spesa, che assegneremo a tutte le persone o famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus e che hanno bisogno di acquistare generi alimentari di prima necessita’. Chi non ha un computer per stampare il modulo di richiesta puo’ quindi rivolgersi rivolgersi a circa 100 edicole convenzionate e diffuse sul territorio della Capitale. Troverete l’elenco in costante aggiornamento sul sito RomaAiutaRoma”.

“Inoltre ci sono le parrocchie, la Caritas e le associazioni del terzo settore e del volontariato cittadino che si sono rese disponibili a supportare le pratiche. Abbiamo anche pubblicato sul sito una lista delle domande più frequenti ricevute da parte dei richiedenti. La lista completa delle FAQ la potete trovare sempre sul sito di Roma Capitale”, conclude Raggi.