Raggi: domani ciclabile via Nomentana verrà inaugurata

Roma – “Domani, mercoledi’ 24 luglio, vi aspetto alle 18.30 per l’inaugurazione della nuova ciclabile Nomentana. Un progetto importante atteso dai cittadini: circa 4 chilometri per collegare Porta Pia al quartiere Montesacro. Un percorso per tutti che tocca anche aree verdi e ville storiche, oltre a siti di interesse culturale, su una delle arterie principali della nostra citta’. Appuntamento alle 18.30 su via Nomentana, all’altezza di Villa Torlonia. Vi aspetto numerosi”. Lo scrive sul suo profilo instagram il sindaco di Roma, Virginia Raggi.