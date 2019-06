Raggi: dopo 70 anni riscritte norme convivenza con nuovo regolamento

Roma – “Abbiamo approvato il nuovo Regolamento di Polizia urbana della citta’ di Roma. Dopo oltre 70 anni abbiamo riscritto le norme di convivenza civile nella nostra citta’, abbiamo incluso dei comportamenti che 70 anni fa non erano minimamente contemplati e iniziato a eliminare il ricorso alle ordinanze, strumenti eccezionali che di volta in volta venivano utilizzati per il divieto anti-alcol e per contrastare la presenza dei centurioni. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia Raggi, presentando il nuovo Regolamento di Polizia urbana al Comando generale di Polizia urbana.

“Ormai sono condotte ‘tipizzate’ e inserite nel Regolamento. Sara’ molto piu’ semplice avere un quadro completo dei divieti e soprattutto di quelle che sono tutte le attivita’ consentite, ossia sostanzialmente la spina dorsale del nostro vivere civile e in comunita’”.