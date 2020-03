Raggi: esenzioni 90 mln bar e ristoranti con stop Cosap

Roma – “Salvare il tessuto produttivo di Roma e’ una priorita’. Lo stop alla tassa di occupazione di suolo pubblico per bar, ristoranti e mercati e’ importante per venire incontro alle loro difficolta’, legate alle chiusure imposte dall’emergenza. Parliamo di un supporto di 90 milioni di euro. È un segnale di attenzione e di vicinanza ai nostri piccoli imprenditori e negozianti, ma e’ soprattutto un investimento sul futuro: l’esenzione dal canone sara’ un contributo per ripartire quando l’emergenza sara’ cessata, per rilanciare le attivita’ economiche fondamentali della nostra citta’”. Lo dichiara la sindaca di Roma, Virginia Raggi, dopo l’approvazione in Giunta di una memoria che prevede lo stop al pagamento Cosap per il 2020.