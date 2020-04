Raggi: fase 2 dal 4 maggio, ma non sarà ritorno a normalità

Roma – “Dobbiamo disegnare insieme il nostro futuro, le nostre citta’, gli spazi dove vivere e, soprattutto, il lavoro. Avremo una opportunita’ ma dovremo impegnarci tanto perche’ non sara’ ne’ semplice ne’ scontato. Dal 4 maggio, come indicato dal Governo, gradualmente iniziera’ la cosiddetta fase 2, ma non sara’ un ritorno alla normalita’. Molti di noi hanno perso un impiego e hanno difficolta’ economiche, molti dovranno organizzare la propria vita con la necessita’ di accudire i figli in assenza della scuola, molti hanno timore di tornare ad avere un minimo di contatti sociali per paura del contagio. Dobbiamo essere uniti affinche’ nessuno resti indietro”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Anche i trasporti urbani saranno rivoluzionati per andare incontro alle nuove esigenze e prevenire eventuali contagi. Ieri abbiamo fatto una riunione con Prefettura e Regione Lazio per immaginare questa rivoluzione. Siamo partiti dal presupposto che il distanziamento sociale sara’ necessario, cosi’ come l’invito ad usare mascherine e guanti, e che dovremo prevedere una riduzione importante del numero di posti a disposizione sui mezzi pubblici per evitare affollamenti- prosegue Raggi”.

“Questo elemento potrebbe spingere molti di noi a scegliere le automobili per andare a lavoro ma, se non vogliamo ingolfare di macchine la nostra citta’, dobbiamo lavorare principalmente per ridurre le necessita’ di spostamento delle persone. Continueremo a ricorrere allo smartworking, il lavoro da casa, laddove possibile. Dovremo differenziare gli orari di apertura e chiusura degli uffici pubblici rispetto a quelli degli esercizi commerciali, prevedendo anche orari esclusivamente pomeridiani o l’implementazione dei giorni di apertura per alcune attivita’”.

“Dallo scorso anno- ricorda Raggi- a Roma abbiamo avviato una sperimentazione per differenziare gli orari di alcune facolta’ universitarie da quelli di apertura delle attivita’ commerciali e di inizio delle lezioni a scuola: ha funzionato. Ora dovremo estenderlo a tutta la citta’ e tutte le attivita’. Tutte queste novita’, le concorderemo con gli operatori economici e con le parti sociali ma, per riuscire, questo sistema ha bisogno della collaborazione di tutti. Siamo noi che dovremo riscrivere insieme il nostro futuro”.