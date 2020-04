Raggi: fase 2 in più step, tutela salute e smart working

Roma – “La macchina amministrativa di Roma Capitale entrera’ nella cosiddetta ‘Fase 2′, sempre in linea con le disposizioni emanate dal Governo, mettendo al centro lo smart working. Obiettivo finale post emergenza e’ consolidare questa modalita’ per sempre e in pianta stabile per almeno il 30% dei dipendenti capitolini”. Lo scrive in una nota il Comune di Roma.

“Pianificare la fase due all’interno di un disegno strategico. Con questo approccio stiamo organizzando il percorso che consentira’ di affrontare un graduale e progressivo rientro presso gli uffici di Roma Capitale. Sara’ un processo articolato, che richiede l’impegno e la preparazione gia’ mostrata da tutti i dipendenti nelle ultime settimane. Grazie ai loro sforzi e alla loro reattivita’, la percentuale dei dipendenti amministrativi in smart working ha raggiunto l’80% durante l’emergenza”, spiega la Sindaca di Roma Virginia Raggi.

Il 30%, si legge nella nota, costituisce una base percentuale di dipendenti in smart working per il post emergenza che si punta a far crescere gradualmente e ulteriormente, attivando un monitoraggio permanente semestrale e avviando cosi’ un’azione di espansione progressiva per il futuro di Roma Capitale. Viene messo in campo un dispositivo modulato nel dettaglio e che verra’ avviato con una Memoria di Giunta che sara’ approvata in questi giorni. Il percorso organizzativo e’ condiviso, in ogni suo step, con le organizzazioni sindacali che stanno producendo diverse proposte per le modalita’ applicative.

“Per quanto riguarda la ‘Fase 2′- sottolinea l’assessore al Personale, Antonio De Santis- la filosofia organizzativa sara’ incentrata su un rientro graduale, calibrato in ogni suo aspetto. Stiamo attuando una pianificazione strategica poiche’ i nuovi modelli richiedono di un tempo fisiologico per essere organizzati nel dettaglio. La sfida di un progressivo ritorno alla normalita’ comporta infatti la consapevolezza che bisognera’ gestire ogni processo con una visione diversa organizzativa e culturale”.

A partire dal 4 maggio, sempre rigorosamente in linea con le disposizioni emanate dal Governo, ogni attivita’ verra’ organizzata mettendo sempre al centro le misure a tutela della salute pubblica, quindi dei lavoratori e dei cittadini. Saranno garantiti il distanziamento e gli accessi contingentati nelle strutture aperte al pubblico, tutti gli uffici saranno dotati di vademecum con i comportamenti da rispettare e di disinfettanti per le mani.

Oggi sono operativi solo ed esclusivamente i servizi essenziali, cioe’ quelli incomprimibili e indifferibili e quelli legati all’emergenza. Nel primo periodo della fase 2, durante le prime due settimane, cioe’ dal 4 maggio al 18 maggio, le persone con condizioni di salute precarie e i soggetti immunodepressi continueranno a lavorare da casa in modo permanente. I dipendenti che ora stanno lavorando pienamente in modalita’ agile torneranno negli uffici un giorno a settimana, sulla base di un meccanismo di rotazione per riattivare quei servizi la cui erogazione oggi e’ limitata o sospesa. Nelle successive due settimane, dal 18 maggio, torneranno in ufficio per due giorni a settimana e cosi’ via, finche’ non si raggiungera’ in pianta stabile un 70% in modalita’ ordinaria e un 30% in modalita’ agile che rimane l’obiettivo del post emergenza.