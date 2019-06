Raggi ferma botticelle: con 30 o più gradi priorità tutela animali

Roma – La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha firmato un’ordinanza che vieta la circolazione dei veicoli a trazione animale, le cosiddette ‘botticelle’, in presenza di temperature pari o superiori a 30 gradi centigradi. Alla base del provvedimento c’e’ l’esigenza di prevedere una maggiore tutela per i cavalli impiegati in attivita’ di trazione di vetture pubbliche o private, e di quelli impiegati in attivita’ ludiche e sportive, per prevenire potenziali danni alla salute degli animali.

L’ordinanza e’ immediatamente esecutiva e valida fino al 30 settembre. Il rilevamento delle temperature viene effettuato sulla base dei dati pubblicati dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia dell’Aeronautica Militare Italiana con riferimento alla stazione di Roma Urbe (reperibili sul sito www.metoam.it). Previste particolari regole per la tutela dei cavalli impiegati in manifestazioni ludiche e in eventi sportivi-agonistici, con l’obbligo di ricoverarli, subito dopo le attivita’, in ambienti freschi e areati, e altre che prescrivono la movimentazione degli animali durante il blocco della circolazione, secondo le indicazioni impartite dalla commissione Medico veterinaria.

“Le improvvise ondate di calore, sempre piu’ frequenti e intense nelle nostre citta’, ci impongono di mettere in atto ogni azione per la salvaguardia dei cavalli impiegati nel traino delle cosiddette botticelle. Era necessario provvedere, anche in deroga alle attuali previsioni regolamentari e in attesa di modificarle, per tutelare in maniera diretta ed efficace la salute e il benessere degli animali”, dichiara la sindaca Raggi.