Raggi: fiduciosa su apporto della Regione

Roma – “Sui rifiuti c’e’ una competenza che riguarda piu’ soggetti. Avere delle collaborazioni e’ il modo con cui possiamo portare risultati concreti ai cittadini. La raccolta che deve fare Ama si blocca qualora gli impianti di trattamento non vanno a regime. Sono fiduciosa che in questo momento la Regione non fara’ mancare il suo apporto”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a margine della presentazione dei nuovi bus a Corcolle a proposito delle nuove criticita’ legate ai rifiuti a Roma e in vista della scadenza dell’ordinanza della Regione Lazio.