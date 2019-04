Raggi: finalmente riaprirà corsia centrale via Tiburtina

Roma – “Da che ho memoria ricordo la Tiburtina con la carreggiata chiusa. Quello che abbiamo fatto e’ stato concentrarci sulla chiusura dei cantieri, cosa che avverra’ a breve, tra poche settimane. Il tempo di finire i collaudi e finalmente potra’ riprendere una viabilita’ umana che qui mancava da tempo. Un pezzetto alla volta stiamo portando a casa i nostri obiettivi”.

Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, che stamattina ha visitato il cantiere della carreggiata centrale di via Tiburtina – da via di Portonaccio a via di Casal Bruciato – insieme alla presidente del IV Municipio, Roberta Della Casa, dopo il sopralluogo in un mercato della zona.

Come ha spiegato Della Casa, “sono circa dieci anni che non riusciamo a vedere questa strada senza new jersey in mezzo. È stato un impegno grande, sembra una stupidaggine ma sono stati fatti lavori importanti sulla rete fognaria e anche l’opera di ripristino e dei collaudi prevede delle procedure che non sono brevissime. Ce la siamo data come priorita’, abbiamo collaborato insieme, Municipio e Campidoglio, la sindaca in prima persona ci ha dato una mano e tra due settimane la carreggiata centrale di via Tiburtina sara’ di nuovo percorribile”, ha concluso la minisindaca.