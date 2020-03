Raggi: finita manutenzione su Via di Tor Sapienza

” Via di Tor Sapienza entra in #stradenuove

Roma – Virginia Raggi, Sindaca di Roma, ha comunicato attraverso Facebook la fine dei lavori di manutenzione straordinaria su Via di Tor Sapienza.

“Via di Tor Sapienza entra a far parte di #StradeNuove. Sono finiti i lavori di manutenzione straordinaria su una delle arterie di traffico più importanti della periferia est della città. Gli interventi sono stati completati in netto anticipo rispetto ai tre mesi previsti nel cronoprogramma iniziale. Sono lavori fondamentali per la viabilità del quartiere e per ripristinare le condizioni di sicurezza sull’asfalto. L’intervento era molto atteso dai residenti e da coloro che ogni giorno percorrono la carreggiata con le proprie automobili o con gli scooter”.

“Oltre al rifacimento del manto stradale, abbiamo potenziato il sistema di raccolta della pioggia realizzando 50 metri di nuove condotte che sono state collegate alle caditoie. Un intervento che consentirà di prevenire gli allagamenti durante le forti piogge- prosegue Raggi- A completamento delle operazioni anche il rifacimento dei marciapiedi, per consentire ai pedoni di percorrere la strada in sicurezza, e un restyling completo della segnaletica soprattutto nei pressi delle scuole e della chiesa del quartiere. #StradeNuove non significa solo manutenzione ma soprattutto sicurezza per i cittadini: solo negli ultimi due anni abbiamo stanziato oltre 200 milioni di euro per la riqualificazione delle strade e gli investimenti nel 2020 proseguiranno”.