Raggi: flotta Atac continua a crescere, altro investimento da 41 milioni

Roma – “Avrete sicuramente visto i nuovi autobus che stanno circolando per le strade della nostra citta’ con la scritta +BusXRoma. Bene, dal 2020 ne arriveranno altri: oltre 320. E viaggeranno dal centro alle periferie. La flotta di Atac continua a crescere: e’ partito anche l’ultimo ordine di acquisto per 128 nuovi bus, con un investimento di 41 milioni di euro”. E’ quanto fa sapere il sindaco di Roma, Virginia Raggi, sulla sua pagina Facebook.

“Garantiremo cosi’ piu’ mezzi per le nostre periferie- ha aggiunto- Non solo. Si tratta di investimenti che confermano il piano di risanamento di Atac: in concreto vuol dire migliorare il trasporto pubblico e renderlo sempre piu’ efficiente per i cittadini. Domani saro’ in visita allo stabilimento di Industria Italiana Autobus a Flumeri, in provincia di Avellino, per salutare operai e dipendenti che con il loro lavoro contribuiranno alla realizzazione dei nuovi bus per Roma”.