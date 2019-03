Raggi: fogna rotta via Stilicone ennesimo tentativo di sabotare progetto

Roma – “In via Flavio Stilicone, la strada del VII Municipio che stiamo pedonalizzando, dopo l’atto di due settimane fa con il furto dell’escavatore, questa notte sembra che sia stato rotto in parte l’impianto fognario. Questo mi sembra un attacco a un progetto fortemente voluto dal Municipio e dai cittadini che abitano su quella strada e che la vogliono riqualificare”.

“La cosa piu’ grave -prosegue Raggi- e’ che questi vandali non stanno colpendo tanto l’amministrazione, perche’ noi ricostruiamo e andiamo avanti, stanno colpendo i loro concittadini, anche perche’ l’effetto e’ che noi spenderemo altri soldi per rifare quei servizi, soldi che dovremo togliere ad altri servizi. Ogni volta che c’e’ un atto vandalico, noi dobbiamo mettere nuovi fondi per ripristinare, togliendoli da altri servizi. Questi atti sono vergognosi, sono vili e adesso prenderemo provvedimenti ancora piu’ seri”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a margine della commemorazione delle Fosse Ardeatine.