Raggi: fondi strade vittoria per Roma e cittadini, rispettiamo promesse

Roma – “Una grande vittoria per Roma e i romani. Il Governo sta mantenendo le promesse, ha stanziato i fondi per il rifacimento delle strade, chiaramente e’ solo l’inizio. Ha stanziato ulteriori fondi anche per il trasporto pubblico, vediamo finalmente un Governo che e’ interessato alle sorti della Capitale”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a margine di una conferenza stampa nella sede Atac di via Prenestina.

“Ringrazio l’assessora Margherita Gatta che sta lavorando a questo dossier da questa estate per il coinvolgimento dell’Esercito. Ringrazio il ministro Trenta e il viceministro Castelli che hanno supportato la richiesta di Roma. Verranno impiegato l’Esercito e il Genio militare”, ha concluso Raggi.