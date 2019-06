Raggi: Fori sono riuniti, oggi è giornata storica

Roma – “Oggi e’ una giornata storica. Va detto. Finalmente i Fori sono riuniti. Abbiamo lavorato tantissimo per raggiungere questo risultato e gli ultimi mesi, con l’arrivo del ministro Alberto Bonisoli, hanno consentito di superare moltissimi ostacoli di tipo burocratico e amministrativo che spesso da cittadini non riusciamo a capire, perche’ la struttura stratificata rende complicate le cose piu’ semplici. A questo gruppo di visionari che guidano la citta’ e il Paese spetta l’arduo compito di togliere questi incastri e un conglomerato di norme che rendono difficili azioni di buonsenso come questa”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, durante la presentazione del percorso che dal 29 giugno unisce il Foro romano e i Fori imperiali.