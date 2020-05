Raggi: fotocopiatrice abbandonata tra cassonetti da incivile

Roma – “Quello che vedete non e’ un fotomontaggio, ma una scena di ordinaria incivilta’ che, purtroppo, accade a Roma. Questa fotocopiatrice professionale, un grosso macchinario che sicuramente avrete visto negli uffici, e’ stata abbandonata accanto ai cassonetti stradali nel quartiere di Centocelle. Alcuni cittadini hanno segnalato l’episodio al Nucleo Ambiente e Decoro della Polizia locale che, in questi giorni, sta indagando per individuare il responsabile. Un lavoro non troppo difficile visto che, come pare, chi ha buttato la fotocopiatrice non si e’ preoccupato di svuotare i cassetti con alcuni documenti all’interno”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi, postando una foto della fotocopiatrice.

“Questi furbetti, tra l’altro, dovranno anche pagare una multa piu’ alta proprio perche’ si tratta di un rifiuto ingombrante pericoloso. Voglio ricordare a tutti, cittadini e gestori di locali, che per questi oggetti Ama svolge un servizio di raccolta a domicilio completamente gratuito, prenotabile telefonicamente. Una scelta decisamente piu’ intelligente, per evitare sanzioni salate, e civile”, conclude Raggi.