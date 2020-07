Roma – “Oggi voglio parlarvi del progetto della funivia Eur Magliana-Villa Bonelli: sono iniziate le indagini preliminari per realizzarla. L’opera colleghera’ la stazione Eur Magliana della Roma-Lido e della linea B con la ferrovia per l’aeroporto di Fiumicino. La funivia servira’ a migliorare i collegamenti fra lo scalo aeroportuale e la zona dell’Eur a beneficio anche dei residenti e lavoratori dei quartieri Portuense e Magliana, che saranno serviti dalle stazioni di Villa Bonelli e Certaldo”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha gia’ destinato 30 milioni di euro per la realizzazione del nostro progetto. Queste prime indagini sono utili ad avere stime precise dei tempi e costi dell’opera per evitare inutili sprechi, cosi’ come e’ stato fatto con la stazione Venezia della linea C. Andiamo avanti con il nostro piano di interventi per migliorare la mobilita’ della Capitale. #RomaRiparte dai cantieri strategici”, conclude Raggi.