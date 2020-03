Roma – “Sono vergognosi e inaccettabili gli episodi in questi giorni a Roma di farmacie saccheggiate e svaligiate da ladri. Ringrazio tutti i farmacisti che da settimane sono in prima linea in questa battaglia. Siamo con voi. Coraggio, insieme ce la faremo”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, commenta su Twitter la notizia di alcuni furti nelle farmacie della citta’.