Raggi: Galleria Giovanni XXIII a breve riapre, lavori stanno proseguendo

Roma – “Proseguono i lavori di riqualificazione della Galleria Giovanni XXIII, nel tratto della ‘canna nord’. È stato completato il rifacimento di gran parte del manto stradale e a breve la galleria sara’ riaperta al traffico. Siamo intervenuti su tutti i pannelli fotoriflettenti per migliorare la visibilita’ della galleria e nei prossimi giorni applicheremo anche una vernice speciale antigraffiti, capace di assorbire l’inquinamento. Terminate le operazioni di pulizia tombini e caditoie, necessarie per ripristinare il corretto funzionamento della rete idraulica”. Lo scrive su Instagram il sindaco di Roma, Virginia Raggi. “Erano lavori attesi da molto tempo, da quando 16 anni fa venne inaugurata la galleria- aggiunge- C’era chi pensava che i lavori fossero rinviabili ma noi abbiamo preferito dare priorita’ alla sicurezza degli automobilisti anche con la sostituzione delle barriere danneggiate in seguito a numerosi incidenti stradali. E a breve restituiremo ai cittadini questo tratto di galleria completamente riqualificato. A luglio dopo la chiusura delle scuole e gli Europei di calcio, ci occuperemo della ‘canna sud’ in direzione Stadio Olimpico- conclude Raggi- completando cosi’ le operazioni di restyling su tutta la Galleria Giovanni XXIII”.