Roma – “A Roma proseguono ogni giorno interventi di sanificazione straordinaria di strade e cassonetti. Finora, in tutta la citta’, usati 500mila litri di igienizzante. I cassonetti gia’ sanificati sono 38mila. Grazie ad operatori Ama che lavorano in questo momento difficile”. Cosi’ in un tweet la sindaca di Roma, Virginia Raggi.