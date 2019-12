Raggi: Governo finalmente ascolta nostre istanze su Metro C

Roma – “Finalmente questo Governo ha deciso di ascoltare le istanze di Roma Capitale e come primo segno tangibile ha stanziato 10 milioni per il completamento del tunnel della metro C fino a piazza Venezia. È fondamentale perche’ da anni sollevavamo il punto di come i finanziamenti fossero inesistenti e l’opera non potesse andare avanti. Metro C e’ un’opera che vede la partecipazione congiunta Di Roma capitale Regione Lazio e Governo: si lavora in tre, non si puo’ lavorare da soli”.

Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in occasione del sopralluogo con il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli, nel cantiere della futura stazione Amba Aradam/Ipponio della linea C della metro della Capitale. “L’impegno del Governo e’ stato confermato dall’ultima delibera Cipe- ha spiegato Raggi- nella quale sono stati finanziati ulteriori milioni per costruire tutta la rete infrastrutturale di cui Roma Capitale ha necessariamente bisogno.”

“Una citta’ cosi’ estesa ha necessita’ di opere su ferro che sviluppino un chilometraggio importante, fino a oggi non era stato fatto: come sapete, ad agosto abbiamo preso un impegno importante che e’ quello della redazione del Pums, il Piano della mobilita’ sostenibile, e il Governo crede in questo piano, tanto che lo ha finanziato”.

Comunque, ha sottolineato la sindaca, “ci sono ancora molti step per il completamento della metro C. Adesso si scava fino a piazza Venezia e poi ci sara’ necessariamente lo stanziamento per la stazione di Venezia e che non sara’ una stazione semplice ma sara’ sicuramente bellissima, sono gia’ stati rinvenuti alcuni reperti e anche quella sara’ una stazione museo”.