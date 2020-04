Raggi: se Governo sblocca nostri risparmi, 400 mln cash

Roma – “Stiamo studiando, insieme al Governo, su come poter sostenere le nostre imprese. Ci vuole tanta cura e attenzione perche’ tagliare le imposte determina una minore entrata dei Comuni. Intanto abbiamo fatto una richiesta al Governo: farci spendere i nostri risparmi, che per legge dovremmo tenere vincoalti. A Roma potremo avere da subito 400 milioni, cash”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, in diretta su Teleroma56.