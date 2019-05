Raggi: grandi società calcio devono contribuire a costi ordine pubblico, cittadini con me

Roma – “Spesso le occasioni del calcio sono sfruttate da delinquenti per creare disordini in citta’. L’ho ribadito ieri, dopo gli scontri avvenuti in occasione della finale di Coppa Italia. Proprio per questo e’ ormai pronta una delibera, sulla quale stiamo lavorando da tempo, per chiedere alle grandi societa’ di calcio di contribuire con una parte dei loro guadagni al mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza durante questi eventi”. Lo ha scritto su facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi, postando un video in cui alcuni cittadini, intervistati nella zona intorno a Ponte Milvio, si esprimono sulla proposta.

“Anche i cittadini che abitano nelle zone vicino allo stadio sono d’accordo. E io, come sindaca di questa citta’, voglio stare dalla loro parte. Come potete sentire dalle loro testimonianze, quando ci sono le partite di calcio, ci sono persone che hanno paura ad uscire di casa. Questo e’ inaccettabile. I tifosi hanno il diritto di vedere la partita e tifare la loro squadra ma i cittadini che vivono in quella zona hanno il diritto di poter uscire di casa o parcheggiare la loro auto senza aver paura. Credo sia giusto che chi dal calcio riesce ad avere grandi guadagni contribuisca alle spese che generalmente devono sostenere solo le citta’”, conclude Raggi.