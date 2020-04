Raggi: grazie a idraulico intervenuto a casa contagiato

Roma – La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso Facebook.

“A Roma nessuno viene lasciato indietro. Qualche giorno fa Lorenzo, che di mestiere fa l’idraulico, ha potuto effettuare un intervento a casa di un paziente positivo Covid. Nell’abitazione si registravano delle perdite d’acqua che dovevano essere sistemate al più presto. Grazie al supporto della Protezione civile capitolina e della Croce Rossa, Lorenzo ha potuto effettuare l’intervento in totale sicurezza”.

“Quando- continua la Raggi- e’ arrivato sul posto, il personale della Croce Rossa lo ha vestito dotandolo di tutti i dispositivi di sicurezza per poter realizzare il sopralluogo. Un lavoro di squadra, un momento importante di collaborazione che ha permesso a un cittadino colpito dal virus di ricevere tutto il supporto necessario per risolvere il problema. Lo abbiamo sempre detto, ma adesso e’ più importante che mai. Nessuno deve essere lasciato indietro. Roma c’è ed è al fianco dei suoi cittadini- conclude Raggi- Sul sito RomaAiutaRoma stiamo raccogliendo tutte le belle iniziative messe in campo durante l’emergenza coronavirus. Le trovate qui: https://www.comune.roma.it/romaiu…/…/le-belle-abitudini.page”.