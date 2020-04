Roma – “Oggi e’ il 168esimo anniversario della Polizia di Stato. L’augurio mio e di Roma a tutte le donne e gli uomini che lavorano per la nostra sicurezza. In questo difficile momento li ringraziamo ancor di piu’ per il loro impegno straordinario. Grazie per quello che fate ogni giorno”. Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi.