Raggi: grazie a traffico minore a breve più cantieri

Roma – “Per quanto riguarda le gare nel settore dei lavori pubblici e dei cantieri, sentiti gli operatori, abbiamo deciso il differimento dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte di 15 giorni”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, nella sua relazione di apertura in occasione della seduta straordinaria dell’Assemblea capitolina sull’emergenza coronavirus. “Per quanto riguarda i cantieri in corso- prosegue Raggi- stiamo invece chiedendo un’accelerazione dei lavori, a partire, come sapete, dai lavori nella galleria Giovanni XXIII. Inizio anticipato invece per i lavori sulla via del Mare. Avvieremo cantieri in citta’ approfittando di un generale alleggerimento del traffico”.