Roma – “Grazie agli agenti della Polizia locale per il loro impegno in questi giorni. Ieri a Roma effettuati 20mila controlli e 45 denunce. Per alcuni ancora non e’ chiaro: contro il coronavirus bisogna rimanere a casa e uscire solo per reali necessita’. Restate a casa”. Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi.