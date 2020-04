Raggi: il portale per l’emergenza ‘Roma aiuta Roma’ è online

Roma – “È online il portale web RomaAiutaRoma, accessibile dal sito di Roma Capitale, contenente tutti i numeri e le informazioni utili durante l’emergenza coronavirus, compresi i numeri di supermercati e mercati rionali per le consegne a domicilio”. Lo annuncia la sindaca di Roma, Virginia Raggi, con un video pubblicato sul suo profilo Facebook. “Molto importanti le pagine relative ai servizi cosi’ come rimodulati in questo periodo, alle app, alla mobilita’ (dalle ztl alle strisce blu), ai servizi sociali- spiega Raggi- E poi Alleniamoci a casa, le visite ai musei e gli spettacoli, le iniziative per la scuola. Fondamentale poi la pagina per ottenere i Buoni Spesa, comprese le FAQ per chiarire i dubbi dei cittadini. Presente anche la sezione ‘Collabora’ con una casella di posta a cui si potra’ scrivere precisando il servizio che si vuole erogare, cosi’ come una pagina dedicata per le donazioni che a breve verra’ implementata con un contatore per vedere in diretta quanto abbiamo raccolto”, conclude la sindaca.