Roma – “Ci e’ stato detto in via non ufficiale che l’impianto della Colari non riaprira’ a settembre perche’ ci sara’ un incidente probatorio. Si ritardera’ di qualche mese. Ma e’ fondamentale che ci arrivi una comunicazione ufficiale”. È quanto ha annunciato il sindaco di Roma, Virginia Raggi, in una conferenza stampa in Campidoglio.