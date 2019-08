Raggi: in Asl Rm1 di via Galilei iniziati lavori rimozione amianto

Roma – “Prosegue il nostro impegno per la riqualificazione degli edifici storici di Roma e la tutela della salute dei cittadini. Dopo i lavori iniziati all’ex Cinema Apollo, ora abbiamo completato un intervento di bonifica dell’amianto sullo stabile di via Galileo Galilei, sede degli uffici della Asl Roma1”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, sulla sua pagina Facebook. “L’intervento e’ stato autorizzato dalla Soprintendenza archeologica, visto che il palazzo e’ nella citta’ storica, nel rione Esquilino, tra via Ariosto, viale Manzoni e via Merulana- ha chiario Raggi- È stata rimossa una canna fumaria in eternit, presente su uno dei lati dello stabile, e sostituita da un nuovo impianto. Un intervento necessario per tutelare la salute dei residenti. Eseguita anche l’impermeabilizzazione del tetto, danneggiato dalle infiltrazioni della pioggia e sul quale erano state trovate fibre di amianto. Cosi’ come sulla pavimentazione interna contaminata. A completamento dell’intervento, sono stati rimossi gli impianti di condizionamento, installati negli anni scorsi, e ora sostituiti con un sistema centralizzato. Inoltre all’interno dello stabile sono stati sostituiti i vecchi infissi delle finestre ed e’ stato ricostruito il cortile interno adeguandolo alle esigenze delle persone con disabilita’”.