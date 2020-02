Roma – “Dalla Regione ci e’ arrivata la richiesta di dotare gli uffici pubblici e aperti al pubblico di dispenser di gel disinfettante. Roma Capitale si sta dotando di questi dispenser che saranno collocati nelle prossime giornate in tutte queste sedi”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenendo in Assemblea capitolina per comunicazioni ufficiali sulla situazione coronavirus nella Capitale e nel Lazio.