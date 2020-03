Raggi in visita a fabbrica produttrice mascherine

Roma – “Questa mattina ho visitato un’azienda di Roma che produce abbigliamento da donna. Durante l’emergenza coronavirus, i proprietari hanno deciso di convertire la produzione per realizzare mascherine. E per questo ho voluto ringraziarli di persona”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, sulla sua pagina Facebook.

“Un’iniziativa grazie alla quale questa fabbrica e’ riuscita a non chiudere i battenti, preservando i posti di lavoro, e soprattutto a rispondere a una delle esigenze maggiormente sentite in questo periodo- ha aggiunto- la carenza di dispositivi di protezione e’ un problema molto sentito anche a Roma. E infatti ci siamo subito attivati su piu’ fronti per reperirne il maggior numero possibile. Le mascherine di questa azienda che si chiama Dresscode sono prodotte con tessuti italiani, sono composte esternamente da tessuto misto, con elastico fermaorecchie, e internamente con un materiale chiamato TNT. Sono utilizzabili da lavoratori e cittadini, come prevedono le disposizioni del Governo”. “Ringrazio i titolari dell’impresa e i loro dipendenti per il lavoro che stanno portando avanti, che si aggiunge a tutte le importanti attivita’ che proseguono nella nostra citta’. Siamo una comunita’ forte. Insieme ce la faremo” conclude Raggi.