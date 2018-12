Raggi: inaccettabile protesta bus turistici, rovinano vita a 3 mln cittadini

Roma – “Questa mattina il centro di Roma e’ stato bloccato e tenuto sotto scacco dalla protesta dei proprietari dei bus turistici che da anni assediano la citta’. E’ inaccettabile. E gliel’ho detto chiaramente”. Cosi’, su Facebook, la sindaca diRoma, Virginia Raggi.

“Queste persone protestano perche’ abbiamo deciso, dopo decenni di immobilismo, di liberare la citta’ e i cittadini. Dopo due anni di acceso confronto con loro- spiega- abbiamo approvato un regolamento che, come avviene per tutte le altre grandi citta’ civili d’Europa, limita fortemente la loro presenza nelle piccole strade cittadine. Abbiamo messo finalmente fine ad un’anomalia del passato fatta anche di tariffe stracciate, traffico in tilt e torpedoni in doppia fila nel centro della Capitale d’Italia. Avevamo preso un impegno con i cittadini e lo stiamo rispettando”.

“Da gennaio, quindi tra poche settimane, il cuore di Roma sara’ off limits per quei bus che pensano di trovarsi in un immenso parcheggio senza regole. Roma e’ uno dei piu’ vasti e importanti patrimoni storici e culturali del mondo, riconosciuto dall’Unesco, e come tale va salvaguardato. E allo stesso modo va tutelata l’incolumita’ e la sicurezza dei pedoni. Che questo regolamento sia giusto non lo dico soltanto io. Lo confermano il Tar e il Consiglio di Stato che hanno respinto i loro ricorsi e ci hanno dato ragione”.

“In merito a quanto accaduto questa mattina- conclude Raggi- non e’ accettabile che un gruppo di persone con i loro bus rovinino la vita a piu’ di 3 milioni di cittadini. Una protesta per difendere i privilegi che hanno avuto in tutti questi anni e che forse sono stati scambiati per diritti. Ora si cambia”.