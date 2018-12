Raggi: inaccettabili minacce a operai ciclabile Tuscolana

Roma – Il cantiere per la realizzazione della nuova pista ciclabile su via Tuscolana continua a far parlare di se’. Dopo le proteste dei residenti e dei commercianti della scorsa settimana, oggi la sindaca di Roma, Virginia Raggi, su Facebook, ha fatto sapere che ci sono state “minacce e insulti rivolti a un gruppo di operai impegnati nella realizzazione della ciclabile. Atti inaccettabili e spregevoli ai danni di chi svolge il proprio lavoro per migliorare la nostra citta’”.

Raggi ha quindi convocato l’impresa in Campidoglio “per assicurare loro tutto il sostegno necessario. La ditta ha sporto regolare denuncia e noi saremo al loro fianco. Non ci pieghiamo di fronte a questi atti intimidatori, insieme ai cittadini combattiamo la battaglia piu’ importante: quella contro l’illegalita’”.