Raggi inaugura biblioteca Municipio VIII: 12mila libri in 300 mq

Roma – A pochi mesi dalla chiusura del Caffe’ letterario, il Municipio VIII di Roma torna ad avere una biblioteca. Si chiamera’ ‘Arcipelago-auditorium’, ed e’ stata inaugurata oggi dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, dal vicesindaco, Luca Bergamo e dal minisindaco, Amedeo Ciaccheri, nella sede dell’ex circoscrizione a via Benedetto Croce.

Un’area di 300 metri quadri, circa 12mila volumi e un auditorium con 150 posti a sedere e un maxischermo, per proiezioni ed eventi culturali. L’Arcipelago-Auditorium sara’ aperto dal lunedi’ al venerdi’ dalle 10 alle 18 e al suo interno troveranno spazio, oltre a libri e dvd, anche quotidiani e riviste specializzate di cinema e musica. La nuova biblioteca avra’ inoltre il compito di portare avanti il progetto ‘Biblioteca a cielo aperto’, progetto itinerante, nato in questo Municipio, che ha l’obiettivo di portare i libri in tutti i luoghi del territorio.

“Inauguriamo questo spazio- ha detto la sindaca Raggi- perche’ in questa citta’ servono poli dove le persone si incontrano e fanno cultura. Vivere una citta’ significa essere parte di una comunita’ e tenere sempre in movimento le nostre teste e le nostre coscienze”. In occasione dell’evento di inaugurazione- arricchito dalla musica dell’Orchestra di piazza Vittorio- la prima cittadina ha consegnato le prime ‘bibliocard’ ai bambini del territorio nati nel 2019.